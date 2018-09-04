Сегодня, 4 сентября, в Актобе прошло судебное заседание над 17-летним Бекназом, который обвиняется в убийстве сверстника, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
17-летнего Бекназа обвиняют по статье «Убийство», совершенное из хулиганских побуждений.
Родственники, друзья, учителя никак не поймут, как положительный юноша, с отличием окончивший физико-математическую школу, мог совершить такое жестокое преступление.
Бекназ зарезал перочинным ножом своего сверстника, выпускника СШ №19 Актобе. Поводом стала обида. 25 мая, когда выпускники нескольких школ отдыхали за городом на базе отдыха «Грин лэнд», во время танцев Бекназ наступил на ногу другому юноше. По словам обвиняемого, тот его стал после этого искать через общих знакомых, соцсети, назначал встречи, чтобы «поговорить». Закончилось все 17 июня поздно вечером, когда во дворе по улице Тургенева Бекназ зарезал этого юношу.
- 17 июня около 21 часа несовершеннолетний Бекназ, позвонив своей знакомой и однокласснику, найдя на улице перочинный нож, направился в Актобе, - зачитал обвинительное заключение прокурор. - Там он встретился со своими знакомыми девушками, гулял с ними. Около 21.30 Бекназ с одноклассником решил провести девушек домой, они жили по улице Тургенева. Юноши провели одну из них, на обратном пути во дворе дома увидели Азата. С ним Бекназ виделся 25 мая на базе отдыха «Грин ленд». Там он случайно наступил тому на ногу, из-за чего произошел конфликт. С этого момента юноши были в неприязненных отношениях. Азат был с двумя парнями. Один из них предложил Бекназу выйти поговорить. Он объяснил, что проведет девушку, поговорит потом. Но парень его не послушал, взяв за руки, потащил к деревьям за домом. Остальные стояли на углу дома, ждали.
Отойдя, по словам подсудимого, Азат напомнил о произошедшем 25 мая, стал ругаться, задел честь матери, ударил в лицо. С целью убить Азата Бекназ достал из кармана нож, стал наносить удары. Они пришлись в легкое, сердце, шею, лопатку и руку.
Карета скорой помощи доставила потерпевшего в детскую больницу, в 05.35 он скончался от полученных травм и большой кровопотери.
- Я, склоняя голову, прошу прощения у матери и отца Азата, его родственников. Я виноват перед вами, но я не хотел совершать это преступление, - говорил в суде подсудимый.
Родственники Бекназа, которых собрался почти полный зал, плакали, слушая речь юноши.
- Азата нет, на него сейчас можно наговорить что угодно, - взял слово отец погибшего. – Азат был старшим из 4 детей. Никогда не ругался матом. Был моим помощников. Подрабатывал судьей по футболу, помогал семье. Супруга у меня онкобольная. Родственники Бекназа просили через других людей встретиться, хотели попросить прощения, но я попросил не беспокоить больную жену.
Азата похоронили в поселке.
- Родственники Бекназа приехали туда на 7 дней, стояли за сараем. Передали, что хотят попросить прощения. Но тот, кто хочет это сделать, приходит в дом, - сказал отец.
Напомним
, 17 июня с многочисленными ножевыми ранениями недалеко от дома был найден 11-классник Азат Дусупов. Врачи не смогли спасти ему жизнь. По подозрению в убийстве Азата Дусупова задержан его сверстник, выпускник физико-математической школы-интерната, закончивший учебу с красным дипломом.
Азамат АКЫЛ