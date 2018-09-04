Фото пресс-службы Прокуратуры Атырауской области 31 июля вступили в силу изменения в нормы законодательства, направленные на гуманизацию уголовной политики страны. По мнению прокуроров, наряду с другими поправками, изменения позволят сократить сроки наказания и смягчить условия отбывания наказания лицам, осужденным за совершение ненасильственных преступлений. В целях доведения положений законодательства о гуманизации до осужденных, прокуроры Атырауской области провели разъяснительные мероприятия в учреждениях уголовно-исполнительной системы области. - Дело в том, что осужденным, подпадающим под действие закона, оказано содействие в направлении ходатайств в суд. В результате разъяснительных мероприятий на сегодняшний день в суд направлено 71 ходатайство, 59 из которых - о замене лишения свободы на виды наказаний, не связанные с лишением свободы. Работа в данном направлении продолжается, - рассказали в прокуратуре Атырауской области.