Традиционный фестиваль "Жайык сазы" был организован в рамках празднования Дня города Уральск. Белоснежные юрты, красочные декорации, празднично оформленная сцена, певцы и музыканты в национальных костюмах сразу же привлекли внимание горожан. - Мы пришли на концерт всей семьей. В прошлом году тоже здесь яблоку негде было упасть. Горожанам очень понравился фестиваль. Очень рады, что акимат города организовал для нас такой замечательный праздник. Настроение у всех прекрасное. Сразу чувствуется праздничная атмосфера. Хочу поблагодарить организаторов и выразить пожелания, чтобы и в будущем не забывали устраивать такие мероприятия. Всех с праздником, - рассказал житель города Алтынбек ДЖУМАШЕВ. По словам организаторов, данный фестиваль проводится второй год подряд и уже пользуется популярностью среди жителей и гостей города. - Региональный фестиваль "Жайык сазы" традиционно проводится ко Дню города. Цель мероприятия - поддержать программу нашего президента "Рухани жангыру". Если в прошлом году фестиваль проходил только на областном уровне, то в этом году были приглашены артисты из других регионов. К нам приехали деятели искусства из городов Атырау, Актобе, а также из Казталовского и Акжаикского районов. Всего на фестивале будут выступать 26 участников, - заявил директор дома культуры молодежи Серик КАИРЛИЕВ. Стоит отметить, что участники прошлогоднего фестиваля "Жайык сазы" в этом году примут участие в мероприятии в качестве гостей фестиваля и будут вручать награды нынешним участникам. Поздравить собравшихся приехал заместитель акима города Мирболат НУРЖАНОВ, который отметил, что наш город имеет богатую историю. - Уважаемые горожане и гости города, 3 сентября в нашем городе началось празднование Дня города. Всем известно, что в прошлом году мы начали празднования именно с этого фестиваля, и нашим ценителям искусства понравилось это мероприятие. Мы решили продолжить и сделать это мероприятие традиционным. Место проведения фестиваля тоже символическое. Река Урал имеет богатую историю. Мы планируем охватить все районы нашего города. Концертные программы будут проходить в разных частях Уральска. Это и площадь Первого Президента, амфитеатр Кадыр Мырза Али, площадь Абая, Арбат, также поселки Круглоозерное, Серебряково, Деркул, Зачаганск, Желаево тоже будут задействованы в праздновании, - заявил Мирболат НУРЖАНОВ.