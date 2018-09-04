Стоит отметить, что ярмарка ремесленников проводится в рамках празднования Дня города. Жителей и гостей города встречали оформленные в национальном стиле юрты. Мероприятие началось с праздничного концерта, в котором принимали участие дети дворовых клубов, посещающие кружки по вокалу и хореографии. Поздравить уральцев вышел заместитель акима города Мирболат НУРЖАНОВ. - Мы рады приветствовать вас на ежегодной ярмарке, которая символично проводится ко Дню города. Ярмарка-выставка продлится с 3 по 8 сентября. Приглашаем всех жителей и гостей нашего города посетить все мероприятия, которые мы подготовили вам. От всей души поздравляю всех с Днем города! - обратился к горожанам Мирболат НУРЖАНОВ. На выставке предоставлены работы в национальных, современных и авторских жанрах. Среди участников мастера по изготовлению кожаных изделий, ателье по пошиву детских вещей, вязаная одежда, украшения ручной работы, предметы быта и многое другое. Горожане могут приобрести по приемлемой цене корпе и подушки, украшенные национальными орнаментами, сундуки, колыбели, деревянную посуду, а также национальную одежду ручной работы. - Мы специально всей семьей приехали на эту ярмарку. В прошлом году тоже посещали. Все изделия такие красивые. Видно, что мастера вложили сюда душу и любовь. С удовольствием куплю себе здесь что-нибудь на память. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех горожан с Днем города. Пожелать здоровья, счастья и мирного неба над головой, - рассказала жительница города Галия СУЛЕЙМЕНОВА. Выяснилось, что в ярмарке принимают участие местные мастера-ремесленники, воспитанники детских дворовых клубов, студий и художественных школ. - Я участвую в этой ярмарке первый раз. Я представляю вязаную одежду из качественной итальянской пряжи. Вяжу спицами. У меня есть изделия для детей, женщин и мужчин. В продаже имеются кардиганы, свитера, носочки и варежки. Я вяжу с детства, научила меня бабушка. Этот прядильный станок мне подарили родители, когда я училась в 8 классе. Хочу, чтобы нынешнее поколение увидело, что можно своими руками делать такие вещи, - рассказала участница ярмарки Наушан ЛУКБАНОВА. Также ожидается приезд делегаций из области и из городов Актобе, Атырау, Оренбург и Саратов. Стоит отметить, что на ярмарку приехала российская меховая фабрика, которая предоставила вниманию горожан изделия из меха лисы, кролика, куницы и лисы. - Мы приехали из города Тамбов. Производим эксклюзивную женскую одежду. Наша одежда отличается от других тем, что её нигде нет. Она индивидуальна. Такого нигде не найдете. Участвуем впервые. Нам все очень нравится. Наши страны должны поддерживать друг друга. Сегодня мы привезли около 400 изделий. Цены начинаются от 40 тысяч. Самое дорогое изделие 480 тысяч тенге, - пояснил участник выставки Евгений КОРОЛЕВ. Как рассказали организаторы, места участникам предоставляются бесплатно и участвовать в ней может любой желающий. - Сегодняшняя ярмарка ремесленников приурочена ко Дню города. Участвуют около 35 мастеров. Но в течение недели к нам присоединятся еще участники из других регионов. Возраст участников разный. Есть школьники, есть и взрослое поколение. Здесь можно говорить и о преемственности поколений. 8 сентября здесь будет организован мастер-класс. Ремесленники передадут свои знания и умения подрастающему поколению, - рассказал директор частного фонда содействия научных исследований Айболат КУРУМБАЕВ. Чтобы стать участником ярмарки, мастерам нужно позвонить по номеру +7 777 612 01 82.