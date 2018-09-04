Эту сумму Дмитрию Васильеву должны выплатить за моральный вред, который, по мнению истца, он получил в результате незаконного ареста, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Правда, в иске бывший гендиректор требовал сумму гораздо больше – 1 миллиард. Но суд удовлетворил его лишь частично. Васильев намерен обжаловать решение и параллельно готовит другой иск. - Следующий этап был уже заранее определен. Мы сейчас будем подавать апелляцию здесь и заодно будем подавать иск на миллиард тенге к управлению финансов, - прокомментировал Дмитрий Васильев. Напомним, 8 ноября 2016 года гендиректор ФК "Актобе" Дмитрий Васильев был задержан по обвинению в хищении 300 миллионов тенге. Тогда в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции, сообщалось, что следствием установлено, что генеральным директором АО «Областной футбольный клуб «Актобе» Дмитрием ВАСИЛЬЕВЫМ путем незаконной выплаты премиальных совершено хищение бюджетных средств на сумму более 300 млн тенге. Дмитрий Васильев в мае 2017 года получил 8 лет лишения свободы по обвинению в растрате бюджетных денег. 13 февраля этого года Верховный суд оправдал его в связи с отсутствием состава преступления. Рената ГАРДИЕВА