Самолет с победителями приземлился в 10.30 утра. Встретить чемпионов собралось руководство управления физической культуры и спорта ЗКО, тренеры, родные и близкие победителей, а также обычные жители города, которые пришли поздравить спортсменов с долгожданной победой. - Все соревнования мы с сыном ждем с нетерпением. Обязательно смотрим прямую трансляцию или протокол соревнований. Любое выступление нашего папы для нас знаменательное событие. Любая медаль для нас дороже всех богатств. Папу мы видим редко. Перед крупными соревнованиями он надолго уезжает на сборы. Конечно, мы скучаем, ждем, - рассказала супруга Алексея ДЕРГУНОВА Наталья. Стоит отметить, что в гонке на 500 метров команда Казахстана впервые пересекла финишную линию и завоевала "золото", опередив при этом команду из Южной Кореи и Ирана. В составе сборной Казахстана был и наш земляк Алексей ДЕРГУНОВ. - Ощущения, конечно, нас переполняют. Выиграть золото Азиатских игр - это такая большая радость. Это мое второе золото. Наш девиз был - впереди планеты всей. Мы достойно держались. Долго готовились. Потратили много сил. Нам это воздалось. Мы счастливы, что стали победителями. На следующих играх мы обязательно побьем рекорд, завоюем больше 28 медалей. На соревнованиях царила праздничная, дружелюбная атмосфера. Ведь это большой праздник для всех спортсменов, - поделился впечатлениями Алексей ДЕРГУНОВ. Выяснилось, что самым юным золотым призером стал мастер-спортсмен водного поло Павел ЛИПИЛИН. А также в копилке нашей области есть одна серебряная медаль, которую завоевал спортсмен по гребле на байдарках и каноэ Андрей ЕРГУЧЕВ. - Это огромный прорыв. Прекрасный результат. 2 золотые медали завоевали наши земляки. Мы гордимся нашими спортсменами. Есть стимул двигаться вперед. У нас есть подрастающее поколение. Есть над чем работать, - заявила руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Асия АМАНБАЕВА.