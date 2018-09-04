ДТП произошло 3 сентября на трассе Актау-Жетыбай. Автомобиль марки Toyota Land Cruiser перевернулся. В результате четверых человек госпитализировали в Мангистаускую областную больницу. Две женщины погибли спустя некоторое время в больнице из-за полученных травм, несовместимых с жизнью. Двоих мужчин после оказания первой медицинской помощи отпустили домой.