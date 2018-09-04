Как рассказал первый заместитель начальника ДВД ЗКО Асылгали МЕНДЫГАЛИН, девушка пропала 1 сентября этого года. Поиски длились 3 дня и сегодня в реке Чаган было обнаружено тело девушки без признаков насильственной смерти. - Девушка за несколько дней до пропажи поссорилась со своим молодым человек. После чего отправила смс-сообщение на его номер, с просьбой о том, чтобы тот присмотрел за её младшим братом, и что она уезжает далеко, - рассказал Асылгали МЕНДЫГАЛИН. На месте работают криминалисты.