Систему отопления поменяли в школе ЗКО, в которой мерзли дети
В двух школах в Теректинском районе были заменены отопительные котлы на твердом топливе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам и.о. акима Теректинского района Лауаза УАЛИЕВА, в 2018 году из местного бюджета на развитие сферы образования было выделено 3,8 миллиарда тенге.
- Всего в районе функционируют 38 общеобразовательных школ, 11 государственных и 2 частных детских сада и 25 мини-центров, - рассказал Лауаз УАЛИЕВ. - В этом учебном году школу окончили 5,9 тысячи учащихся. Из них 1297 отличников и 28 выпускников получили знак "Алтын белгі". Летом в пришкольных лагерях отдохнули чуть более 5 тысяч детей.
В ходе выступления и.о. акима района стало известно, что в этом году закуплено 112,1 тысячи учебников и методических пособий на общую сумму 193,5 млн тенге.
- Кроме того, в этом году были установлены пандусы в Подстепновской школе с государственным языком обучения, Узункольской школе и в школе им. Абая. В здании интерната лингвистической гимназии на 5,3 миллиона тенге обустроена столовая. В Донецкой начальной школе установлено электрическое отопление на 900 тысяч тенге. Также заменены отопительные котлы на твердом топливе в Долинской и Богдановской основных школах. Отремонтирована фасадная часть здания и кровля котельной Подстепновской СОШ №1, - сообщил Лауаз УАЛИЕВ.
В Теректинском районе строится детский сад в Подстепном и планируется открытие здания детсада на базе жилого здания в селе Аксуат по инициативе местных предпринимателей.
- 15 миллионов тенге выделено на ремонт школы в селе Санаторий Акжайык. Ремонт планируется завершить к декабрю этого года. Также объявлен конкурс на ремонт школы с пристройкой в селе Пойма. Также разработан проект по капремонту школы в селе Аксуат, сейчас ожидается выделение средств. ПСД капитального ремонта Чапаевской школы проходит процедуру экспертизы, - пояснил и.о. акима Теректинского района.
Напомним, в феврале 2017 года редакцию "МГ" обращались родители учеников Чапаевской средней школы села Долинное Теректинского района с жалобой на то, что детям приходится учиться в школе при такой низкой температуре в помещениях. На отчетной встрече акима с населением Теректинского района жители села обрушились с критикой на Чапаевскую среднюю школу, где замерзают ученики. По этому вопросу аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ дал бывшему акиму района Мурату МУКАЕВУ конкретные поручения и попросил лично доложить отработанные поручения.
