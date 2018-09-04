Фото РСК С 22 по 26 августа в городе Орел Российской Федерации прошел Чемпионат мира среди школьников 2002-2004 годов рождения. В чемпионате приняли участие 250 юных атлетов из более чем 30 стран. Одержав победу в весовой категории до 42 кг, атырауский самбист Ансаган Казбек завоевал серебряную медаль. Обладателями бронзовых медалей стали спортсмены Адилет Хисапов в весе до 46 кг и Мадениет Кулманов в весовой категории до 55 кг. Отметим, что это первое соревнование атырауских самбистов такого высокого уровня. Ранее молодые спортсмены детско-юношеской спортивной школы №1 становились лучшими в чемпионате страны.