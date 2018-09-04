39-летняя женщина попала под колеса авто в Уральске (видео)

ДТП произошло сегодня, 4 сентября, в 8.30 утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". bn4WwTwUCVo Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, ДТП произошло на пересечении улиц Шолохова и Тюленина. - Скорая помощь прибыла на место ДТП через пять минут после вызова. Пострадала женщина 1979 года рождения. С предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга доставлена в Областную клиническую больницу, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.