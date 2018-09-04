Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, 2 сентября в 10.30 в реке Кигач в районе села Кудряшово Курмангазинского района спасателями ГУ «ЗРАОСО» КЧС был обнаружен и извлечен из воды труп 56-летнего мужчины. -Выяснилось, что сельчанин утонул днем ранее, 1 сентября, во время рыбной ловли. Тело передано в РОВД Курмангазинского района для дальнейшего расследования, - уточнили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.