Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль САКПУСУНОВА, вызов в скорую помощь поступил в 9.40. - В 9.44 карета скорой помощи уже была на месте происшествия. У ребенка диагностирована открытая черепно-мозговая травма, различные политравмы. В данный момент он находится в городской многопрофильной больнице. Состояние у ребенка тяжелое, он в реанимации. Ребенок проконсультирован окулистом и челюстно-лицевым хирургом. Динамика положительная, - рассказала Айнагуль САКПУСУНОВА.