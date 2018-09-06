Ежегодно в третье воскресенье сентября в Республике Казахстан отмечают День языков народов Казахстана. Впервые праздник отметили в 1998 году, после январского указа президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Примечательно, что на сегодняшний день в школах Казахстана наряду с казахским изучается более 10 национальных языков народов, проживающих в стране. В данный момент в республике проживают представители свыше 130 национальностей и народностей. Сегодняшнее мероприятие было организовано в рамках программы "Рухани жангыру". В фестивале приняли участие представители казахской диаспоры из города Саратов, а также представители местных исполнительных органов, преподаватели и языковеды. Поздравить собравшихся пришел заместитель акима области Габидолла ОСПАНКУЛОВ, который обратился к гостям фестиваля на 3 языках и отметил важность знания языков в современном мире. - Уважаемые гости, сегодня мы празднуем день зыков. До этого мы праздновали в 20 числах сентября. Но в этом году мы празднуем 5 сентября. Потому что сегодня день рождения великого просветителя Ахмета БАЙТУРСЫНОВА. Я сейчас хочу обратиться к молодежи. Изучайте много языков. Это расширение вашего кругозора. Сегодня мы констатируем такой факт, что 85% жителей ЗКО уже свободно владеют казахским языком, а 15% жителей нашей области свободно владеют тремя языками. Сегодня создаются все условия для изучения языков в школах и садиках. Поэтому чем больше мы знаем языков, тем больше у нас будет возможностей. Хочу всех присутствующих поздравить с этим замечательным праздником и пожелать успехов в дальнейшем изучении языков, - заявил Габидолла ОСПАНКУЛОВ. Стоит отметить, что в ходе фестиваля были награждены ряд педагогов и государственных служащих, свободно владеющие несколькими языками в номинации "Лучший госслужащий, который владеет тремя языками" была признана главный специалист аппарата акима города Уральск Аккербез АСМАКОВА. - Я думаю, что каждый госслужащий должен свободно владеть тремя языками. Язык - это богатство. Язык - это инструмент. Каждый человек должен стремиться к знаниям множества языков. В нашем городе очень много языковых курсов, поэтому созданы все условия, - рассказала Аккербез АСМАКОВА. В фестивале также приняли участие гости из Саратова Российской Федерации. Среди них был и Алексей БАРЦЕВ, который по собственной инициативе начал изучать казахский язык. - Я ученик 4 потока курсов казахского языка "Ана тілі". Очень рад, что в нашем городе наконец-то открылись эти курсы. Конечно, 3 месяца начального обучения недостаточно для овладения языком. Но это первый шаг. Сейчас я на самом начальном этапе. Всегда меня интересовали именно тюркские языки. Казахский язык мне наиболее близок по звучанию. Главное, чтобы была среда для общения на казахском языке в России. А так, я простой работник трамвайного депо, - рассказал Алексей БАРЦЕВ.