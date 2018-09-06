Наши контакты: Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. Актюбинская, 295/2. Тел.: 8 (7112) 27-61-82, 27-57-96, тел./факс: 27-57-37.

Следует отметить, что производственно-строительная компания ТОО «Болашак-Т», построившая этот дом, имеет огромный опыт. С 1998 года предприятие стало участвовать в реализации программы развития социальных проектов. С этого времени и по сегодняшний день ТОО «Болашак-Т» является одним из лидеров в сфере строительства по Западно-Казахстанской области. На протяжении 20 лет компания показывает стабильную и качественную работу, используя передовые технологии в строительной сфере. Компания возводит монолитные железобетонные конструкции, многоэтажные жилые и общественные здания, школы, детские сады. При отделке фасадов используются качественные строительные материалы, такие как гранитные и керамогранитные плитки, декоративная штукатурка и краска, алюминиевые и металлопластиковые витражи собственного изготовления. - Наша компания основана и работает на доверии – доверии к продукции, которую мы выпускаем, доверии к людям, которые в ней работают, доверии к строительству, которое мы ведем, - отметил генеральный директор ТОО Аскар КОЩАНОВ. – Предлагая испытанные и рентабельные решения строительных задач, мы помогаем создавать лучшие условия для жизни. Новый дом с двумя подъездами, построенный строительной компанией в Атырау, расположен в центре города, микрорайоне «Алмагуль». Рядом находятся важные объекты городской инфраструктуры: торговые центры, больницы, банкоматы ДБ АО "Сбербанк", АО "Народный банк", отделение "Казпочты", аптеки, школа №10, школа-лицей SilKWay, гимназия, парк «Алмагуль», рестораны, гостиница. В многоэтажном доме сданы под ключ и реализуются 80 просторных и комфортных квартир с чистовой отделкой. Снаружи дома сборные железобетонные трехслойные панели с эффективным утеплением и с гибкими стеклопластиковыми связями. Внутри однослойные железобетонные панели из тяжелого бетона класса В30. Планировка многоэтажки выполнена с учетом размещения одно-, двух- и трехкомнатных квартир:1- комнатных с площадью 40,39 кв.м -32 квартиры, 2- комнатных с площадью от 60,28 до 60,31 кв.м -32 квартиры и 3- комнатных с площадью 83,83 кв.м - 16 квартир. Высота жилых этажей (от пола до потолка) - 3 м, в чистовой отделке - 2,7м. На первом этаже размещены инженерные коммуникации, помещения технического назначения (электрощитовые) и помещения свободной планировки, коммерческие площади. Дом оборудован лифтами грузоподъемностью 1000 кг.В квартирах полностью выполнена качественная внутренняя отделка. Предусмотрена разводка электрокабелей и проводов. Установлены внутриквартирные распределяющие автоматы (без электротехнических приборов бытового назначения, газовых или электрических кухонных плит). Проведены водопроводные и канализационные трубы с запорной арматурой и заглушками до места установки приборов (без установки санитарно-технического оборудования и приборов). Установлены приборы учета потребления коммунальных услуг (общедомовые и индивидуальные) и отопительные приборы подключены с установкой автоматических терморегуляторов. Комфортное и современное жилье уже ждет вас!