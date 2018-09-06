Иллюстративное фото С 7 по 9 сентября в городе Атырау пройдет Первый Открытый чемпионат Азии по таэквондо всего Азиатского континента. Около 400 спортсменов из 15 стран подали заявку на участие в рейтинговом турнире для взрослых. В трехдневных состязаниях будут определены лучшие из лучших. Соревнования начнутся 7 сентября в 9:00 в Ледовом дворце. Также сразу после чемпионата Азии с 9 по 11 сентября в Атырау пройдет международный турнир «KAZAKHSTAN OPEN - 2018». Отметим, что в прошлом году в Атырау впервые состоялся чемпионат Азии по таэквондо среди молодежи. В нем приняли участие около 500 спортсменов из 26 стран. Из-за столь высокого уровня последнего чемпионата Атырауская область получила лицензию на проведение следующего Чемпионата Азии.