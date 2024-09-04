В Министерстве здравоохранения РК дали рекомендации родителям по адаптации детей к новому учебному распорядку и улучшению их концентрации на учебе.

В Министерстве здравоохранения РК дали рекомендации родителям по адаптации детей к новому учебному распорядку и улучшению их концентрации на учебе. В ведомстве подчеркнули, что малоподвижный образ жизни и чрезмерное использование гаджетов негативно сказываются на здоровье детей, приводя к ухудшению зрения, проблемам с осанкой, снижению концентрации и нарушениям сна. Кроме того, у многих школьников уже наблюдаются хронические заболевания, повышенный вес и даже ожирение.

Министерство здравоохранения и Национальный центр общественного здравоохранения рекомендуют:

Составить правильный распорядок дня. Домашние задания следует выполнять не более 1,5–2 часов для младших классов и 3–4 часов для старших, делая перерывы каждые 40 минут. Достаточный сон также важен: 10–11 часов для детей 7–10 лет, 9–10 часов для детей 11–14 лет и 8–9 часов для подростков 15–17 лет.

Исключить из рациона вредные продукты и следите за витаминами. Питание школьников должно быть регулярным, 4-разовым, а для первоклассников и спортсменов — 5-разовым. Следует ограничить потребление газированных напитков, фаст-фуда и снэков, которые увеличивают риск ожирения и других заболеваний.

Правильно организовать рабочее место школьника. Оно должно быть хорошо освещено естественным светом и дополнено искусственным освещением. Мебель должна соответствовать росту ребенка и регулироваться по высоте. Правильная посадка помогает избежать проблем с осанкой.

Школьная форма должна быть из натуральных тканей, удобной и безопасной для здоровья. Обувь нужно выбирать так, чтобы она не деформировала стопы и обеспечивала правильное кровоснабжение.

Школьный ранец или рюкзак должны равномерно распределять нагрузку и иметь светоотражающие элементы. Их вес не должен превышать 700 грамм для младших и 1000 грамм для старших классов.

Ограничение гаджетов. Учитывая негативное влияние гаджетов на зрение и концентрацию внимания, рекомендуется сократить время использования смартфонов и других устройств. Санитарными правилами регламентируется непрерывная длительность компьютерных занятий. Так, в течение учебного часа (45 минут) время непосредственной работы с персональным компьютером, планшетом и ноутбуком составляет: в предшкольных, дошкольных группах (классах) и 1 классах – не более 15 минут; во 2-3 классах – не более 20 минут; в 4-8 классах – не более 25 минут; в 9-11 (12) классах – не более 30 минут.

Гигиена и защита от болезней. Поддержание личной гигиены и чистоты окружающего пространства необходимо для предотвращения заболеваний. Снабдите детей карманными антисептиками, ими можно обрабатывать не только руки, но и часто контактирующие предметы – смартфоны, ручки портфелей и т.д. Регулярное мытье рук и вакцинация, особенно от гриппа, помогут защитить ребенка в сезон простуд.

В ведомстве напомнили, что соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить здоровье ребенка в течение учебного года.