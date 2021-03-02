Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что к 2023 году зарплата медиков будет в два с половиной раза выше средней заработной платы в экономике, сообщает пресс-служба Минздрава. – В 2021 году средняя зарплата врачей составит порядка 320 тысяч тенге с доведением до 561 тысячи тенге в 2023 году. Средняя зарплата средних медработников в 2021 году составит 173 тысячи тенге с доведением до 210 тысяч тенге в 2023 году, – сказал Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам деятельности за 2020 год и задачам на 2021 год. Министр здравоохранения напомнил, что глава государства поставил задачу поэтапного повышения заработной платы врачей, начиная с текущего года. Предполагается, что к 2023 году зарплата медиков будет в два с половиной раза выше средней заработной платы в экономике. На повышение заработной платы 247 000 медицинских работников в республиканском бюджете предусмотрено в 2021 году 222 млрд тенге, в 2022 году – 362 млрд тенге, в 2023 году – 557 млрд тенге. По данным Минздрава, в 2020 году средняя заработная плата врачей была повышена на 30%, средних медработников на 20%. – В условиях пандемии стало очевидно, что результаты работы медицинских работников имеют непосредственный социальный эффект, от которого во многом зависит не только жизнь конкретных людей, но и стабильность экономики в целом, – отметил Алексей Цой. Во время пандемии коронавирусной инфекции медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, были выплачены надбавки по трём группам риска на общую сумму 116 млрд тенге. Более 9 тысяч заболевших медиков также получили социальные выплаты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.