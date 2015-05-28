Мировые СМИ заявили о бисексуальности Бреда Питта

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Источник фото: Архивы. По информации источников, актер и его супруга Анджелина Джоли живут в открытом браке сообщает SUPER. Чуть ли не главной новостью в мировых СМИ стало сообщение о бисексуальности 51-летнего Брэда Питта. Один из американских журналов опубликовал материал с комментарием источника из окружения звездной семьи. По словам мужчины, Брэд и Анджелина живут в открытом браке, позволяя друг другу иметь связи на стороне. Больше всего подобными полномочиями пользуется именно супруг: пока жена смотрит за шестью детьми, один из самых сексуальных мужчин на план