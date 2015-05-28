Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Шоу-бизнес

Мировые СМИ заявили о бисексуальности Бреда Питта

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Источник фото: Архивы. По информации источников, актер и его супруга Анджелина Джоли живут в открытом браке сообщает SUPER. Чуть ли не главной новостью в мировых СМИ стало сообщение о бисексуальности 51-летнего Брэда Питта. Один из американских журналов опубликовал материал с комментарием источника из окружения звездной семьи. По словам мужчины, Брэд и Анджелина живут в открытом браке, позволяя друг другу иметь связи на стороне. Больше всего подобными полномочиями пользуется именно супруг: пока жена смотрит за шестью детьми, один из самых сексуальных мужчин на план
gorod
Мировые СМИ заявили о бисексуальности Бреда Питта
Брэд Питт и Анджелина Джоли. Источник фото: Архивы.
Брэд Питт и Анджелина Джоли. Источник фото: Архивы.
 Брэд Питт и Анджелина Джоли. Источник фото: Архивы. По информации источников, актер и его супруга Анджелина Джоли живут в открытом браке сообщает SUPER. Чуть ли не главной новостью в мировых СМИ стало сообщение о бисексуальности 51-летнего Брэда Питта. Один из американских журналов опубликовал материал с комментарием источника из окружения звездной семьи. По словам мужчины, Брэд и Анджелина живут в открытом браке, позволяя друг другу иметь связи на стороне. Больше всего подобными полномочиями пользуется именно супруг: пока жена смотрит за шестью детьми, один из самых сексуальных мужчин на планете якобы коротает вечера в обществе парней. Например, якобы несколько лет назад актёр проявил интерес к звезде фильмов для взрослых Кэмерону Фоксу и назначил ему встречу, но в гостиничном номере Питт дал порноактёру тысячу долларов и выставил его за дверь из-за того, что главный красавец Голливуда имеет очень придирчивый вкус, пишут "Дни.ру".
a604b218cc45765631c90718cb6fd44b__560x
a604b218cc45765631c90718cb6fd44b__560x

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article