Мисс Уральск не допустили к участию в республиканском конкурсе

Девушка не прошла полуфинал, передаёт портал «Мой ГОРОД». 12 октября в Уральске выбрали самую красивую девушку. Ей стала 16-летняя ученица 10 класса Анастасия Январева. Красавица должна была представить наш город в республиканском конкурсе «Мисс Казахстан», который состоится 18 ноября. Однако оргкомитет конкурса в этом году ввёл изменения в правила проведения конкурса. По нему девушки должны были пройти полуфинал, который организован онлайн и занимал всего минуту. По словам генерального директора регионального конкурса Жулдыз Хуспановой, организаторы конкурса предварительно не предупредили кон