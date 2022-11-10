– Во время онлайн полуфинала наших участниц практически не слушали. Интервью длилось всего минуту. Разве можно за это время узнать конкурсантку? Значит он проводился чисто для галочки. Во-вторых, оказывается они где-то в соцсетях объявляли, что минимальный порог по возрасту 16 лет. Но мы не получали никаких официальных документов, положения. Хотя в 2021 году в декабре «Мисс Уральск» проходил в онлайн формате и сами же организаторы выбрали 16-летнюю девочку. Тогда в конкурсе было другое руководство. Видимо, вместе с руководством меняются и правила. Наша девочка немного расстроилась, но во время подготовки с девочками занимались психологи и поэтому она нормально восприняла это, - говорит Жулдыз Хуспанова.Вместе с Анастасией Январевой онлайн этап конкурса не прошли «Мисс Петропавловск», «Мисс Талдыкорган», «Мисс Актау», «Мисс Тараз», «Мисс Кызылорда» и «Мисс Оскемен». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Мисс Уральск не допустили к участию в республиканском конкурсе
Девушка не прошла полуфинал, передаёт портал «Мой ГОРОД». 12 октября в Уральске выбрали самую красивую девушку. Ей стала 16-летняя ученица 10 класса Анастасия Январева. Красавица должна была представить наш город в республиканском конкурсе «Мисс Казахстан», который состоится 18 ноября. Однако оргкомитет конкурса в этом году ввёл изменения в правила проведения конкурса. По нему девушки должны были пройти полуфинал, который организован онлайн и занимал всего минуту. По словам генерального директора регионального конкурса Жулдыз Хуспановой, организаторы конкурса предварительно не предупредили кон