Несколько сотен протестующих в Киеве начали штурм администрации президента Украины. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС. Митингующие хотят сделать официальное заявление и требуют доступа к телекамерам. ukraine Активисты прошли кордон из бойцов Национальной гвардии и пытаются прорваться в конференц-зал комплекса. В настоящее время к зданию стягиваются силы милиции, а солдаты Нацгвардии уже вступили в потасовку с участниками акции. Между тем протестующими оказались представители «Всеукраинского батальонного братства», передает УНН. Они также требуют встречи с главой государства Петром Порошенко. Колонна правоохранителей в настоящее время блокирует вход представителям батальонов на территорию администрации президента. Перед этим участники акции потребовали ввести военное положение. Также они призвали руководство всего силового блока к отставке — от министра обороны Полторака до генпрокурора Яремы. Кроме того, они хотят вывода из района Дебальцево 25-го батальона «Киевская Русь» вооруженных сил Украины. 1 февраля стало известно, что бойцы украинских добровольческих батальонов, среди которых были представители организации «Всеукраинское батальонное братство», проводят акцию протеста на майдане Незалежности в Киеве. Во время митинга они, в частности, потребовали отставки Порошенко. 30 января бойцы батальона Нацгвардии «Айдар» попытались взять штурмом здание Минобороны Украины, однако были оттеснены охраной. Протестующие были недовольны переформатированием своего подразделения. Позднее министр внутренних дел Арсен Аваков назвал действия участников акции предательством.