«Лучшим CEO года» в пятый раз подряд назван глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. Михаил получил награду «За лучший клиентский опыт». Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz прокомментировал: «Спасибо жюри за признание результатов работы всей нашей команды. Нас вдохновляет прежде всего миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты, которые улучшают жизнь казахстанцев. И мы руководствуемся принципом, что хорошо для Казахстана и казахстанцев, хорошо для Kaspi.kz. Мы невероятно гордимся тем, что Kaspi.kz – это компания, полностью созданная в Казахстане. Мы и дальше будем стараться радовать и удивлять казахстанцев самыми современными, простыми и удобными онлайн сервисами. Благодарю наших любимых клиентов за то, что вы с нами»! Лучших руководителей ежегодно определяет экспертный совет Kazakhstan Growth Forum. В составе совета: Ораз Жандосов (председатель попечительского совета Ассоциации экономистов Казахстана), Андрей Беклемишев (региональный директор IDC Центральная Азия), Елена Бахмутова (председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана), Екатерина Бенджамин (глава представительства IFC), Ержан Досымбеков (глава аудиторской компании Grant Thornton), Ерлан Досымбеков (глава EY Казахстан) и Сакен Жумашев (глава KPMG Казахстан). Победителей выбирают из 500 лучших казахстанских компаний, представленных в различных отраслях экономики. Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе также пять лет подряд признан лучшим руководителем компании в Казахстане по результатам опроса СЕО Survey, который ежегодно проводит ведущая международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.