Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем в Казахстанe

Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz, признан лучшим руководителем компании в Казахстане по результатам опроса СЕО Survey 2021, проведенного ведущей международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC). Михаил признан лучшим руководителем в третий раз подряд. Михаил Ломтадзе прокомментировал: «Спасибо всем за оценку нашей работы и компании PwC за организацию исследования. Это очередное признание всей нашей потрясающей команды, которая создает инновационные сервисы и улучшает жизнь нашим любимым клиентам. В прошлом году мы сделали успешное IPO Kaspi.kz, поставили Казахс