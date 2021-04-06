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Бизнес-новости

Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем в Казахстанe

Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz, признан лучшим руководителем компании в Казахстане по результатам опроса СЕО Survey 2021, проведенного ведущей международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC). Михаил признан лучшим руководителем в третий раз подряд. Михаил Ломтадзе прокомментировал: «Спасибо всем за оценку нашей работы и компании PwC за организацию исследования. Это очередное признание всей нашей потрясающей команды, которая создает инновационные сервисы и улучшает жизнь нашим любимым клиентам. В прошлом году мы сделали успешное IPO Kaspi.kz, поставили Казахс
gorod
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем в Казахстанe
Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz, признан лучшим руководителем компании в Казахстане по результатам опроса СЕО Survey 2021, проведенного ведущей международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC). Михаил признан лучшим руководителем в третий раз подряд.
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем в Казахстанe
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем в Казахстанe
Михаил Ломтадзе прокомментировал: «Спасибо всем за оценку нашей работы и компании PwC за организацию исследования. Это очередное признание всей нашей потрясающей команды, которая создает инновационные сервисы и улучшает жизнь нашим любимым клиентам. В прошлом году мы сделали успешное IPO Kaspi.kz, поставили Казахстан на мировую карту инноваций и значительно увеличили привлекательность страны для международных инвесторов. Мы, со своей стороны, обещаем и дальше продолжать приятно удивлять наших любимых клиентов новыми инновационными сервисами мирового уровня». В опросе приняли участие 71 CEO крупнейших казахстанских компаний из различных секторов экономики. Респонденты отметили успешный выход Kaspi.kz на IPO, профессионализм команды, технологичность компании и стратегическое видение руководителя Kaspi.kz. PwC проводит данное исследование по всему миру уже 24 года и последние 9 лет — в Казахстане. Основная цель опроса — оценить мнение руководителей о ситуации в глобальной и национальной экономике, узнать о факторах риска и возможностях для развития бизнеса. Ознакомиться с полной версией исследования можно на сайте PwС. Лицензия №1.2.245/61 от 03.02.2020 г. выдана Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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