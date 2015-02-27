d262bc27_1Смеющийся младенец стал новой звездой YouTube. Ролик с его участием за несколько дней успел набрать почти 2 миллиона просмотров. Британская газета The Daily Mail назвала российского младенца «самым прелестным суперзлодеем мира». Такого эпитета удостоился смеющийся ребенок, ролик с которым был опубликован 23 февраля на сайте YouTube и собрал к настоящему времени более 1,8 млн просмотров, сообщает Газета.ru. «Самый ехидный ребенок на свете!» — говорится в русскоязычном описании видео, а в англоязычном заявляется, что «ребенок смеется, как тролль». В свою очередь, издание пишет, что из-за необычного смеха малыш с милым и невинным лицом звучит как «самый прелестный суперзлодей мира». Кем именно является этот ребенок из вирусного ролика, неизвестно, но считается, что клип снят в России, говорится в статье. Также неизвестно, что заставило младенца смеяться без перерыва на протяжении почти 40 секунд, добавляет издание. Источник: topnews.ru