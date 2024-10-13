Младенца нашли в горящем мусорном баке

Информация о страшной находке появилась инстаграм-паблик города Семей oo_osa_semey__vko. Автор пишет, что новорождённую девочку нашли около 12 дня в горящем мусорном баке. Ребенку предположительно около одного месяца. Её доставили в больницу с 70% ожогами.

Информация о страшной находке появилась инстаграм-паблик города Семей oo_osa_semey__vko. Автор пишет, что новорождённую девочку нашли около 12 дня в горящем мусорном баке. Ребенку предположительно около одного месяца. Её доставили в больницу с 70% ожогами.

Прокуратура области Абай прокомментировала ситуацию под постом.

— Сообщаем, что досудебное расследование по данному факту взято на особый контроль прокуратуры области Абай, — говорится в сообщении.

По неофициальным данным, возраст ребенка один день и она получила до 80 % ожогов тела.