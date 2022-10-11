Проведённая проверка не подтвердила жалобы. На 128 млн тенге закупят одежду и канцтовары для школьников из малообеспеченных семей Иллюстративное фото из архива "МГ" Накануне родители учеников четвёртого класса школы №25 Атырау заявили, что дети отказываются идти на занятия из-за «дедовщины». Их запугивают старшеклассники, собирают деньги, заставляют есть сухой порошок. В акимате региона тогда ответили, что сотрудники полиции проверили поступившую информацию.
- После распространения аудиосообщения организована встреча родителей учеников четвёртого класса с руководством школы, с преподавателями и представителями полиции. С самими учениками беседовали школьные психологи. Изъятый порошок от растворимого напитка был направлен на экспертизу, результаты которой показали, что в его составе никаких психотропных веществ нет. Также не были установлены факты сбора денег старшеклассников, - сообщили в РСК Атырауской области.
После разъяснения родителям ситуации двое обратившихся в правоохранительные органы забрали свои заявления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.