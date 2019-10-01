К девятиэтажному дому вдоль Саратовской трассы собрались новоселы со своими близкими и родными, чтобы отметить эту радость. С речью выступил аким ЗКО Гали Искалиев, он поздравил всех присутствующих с этим событием, при этом отметил, что дом был построен благодаря программам и политике президента РК. После чего глава региона вручил новоселам ключи и отправился к ним в гости. По словам мамы троих детей Балхии Медетовой, они стояли в очереди 16 лет по категории "семья, воспитывающая ребенка-инвалида". - Старшей дочери уже исполнилось 29 лет, есть еще два сына. В Уральске мы живем уже 20 лет. До получения квартиры ютились в комнатушке в общежитии в районе Автопарка, теперь нам дали хорошую, светлую, однокомнатную квартиру. Это большая радость для нашей семьи. Буквально в минувшую субботу раздался звонок и кто-то из ЖКХ или акимата сообщили радостную весть о том, что сегодня мы получим ключи от квартиры. До сих пор не можем в это поверить. Спасибо государству за заботу о народе, - говорит Балхия Медетова. Многодетная мама Бакыт Батыргалиева ждала получения квартиры 25 лет. - Я местная жительница. У меня пятеро детей, один ребенок инвалид детства. Мы жили в общежитии в районе универмага, теперь будем жить в двухкомнатной квартире. Мы просто счастливы, что у нас есть теперь новый дом. Тем более я уже не только многодетная мама, но и бабушка 8 внуков, - пояснила Бакыт Батыргалиева. Застройщиком данной многоэтажки являлась подрядная организация "Альтаир". - Строительство дома начато весной прошлого года. Дом девятиэтажный, четырехподъездный, в нем 216 квартир, 77 из них двухкомнатные, остальные однокомнатные. Площадь однокомнатных квартир - 38 квадратных метров, а двухкомнатных - 61 квадратный метр. Тут предусмотрены все благоустройства, на данный момент есть вода, электричество, все подведено. В каждом подъезде есть широкие современные лифты, уже введены в эксплуатацию. Это жилье эконом-класса, - рассказал директор по строительству ТОО"Альтаир" Нурлан Куангалиев. Стоит отметить, стоимость проекта составила 1,6 миллиарда тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.