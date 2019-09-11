У Есляма Айтмабетова 4 детей, которых он воспитывает один. Его очередь на жилье уже подошла, однако в получении квартиры ему отказали, так как у него низкая официальная зарплата, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Корреспонденты "МГ" не раз писали об отце-одиночке, которого бросила жена с четырьмя детьми, младшей дочери тогда было всего 11 месяцев. Несмотря на все трудности, мужчина самостоятельно воспитывает их. Долгие годы он стоял в очереди на жилье, теперь его очередь подошла по госпрограмме "Бакытты Отбасы", однако в получении жилья ему отказали, так как официальная заработная плата маленькая. Он пытался найти созаемщика, но поиски были безуспешными. Поменять работу на более высокооплачиваемую Еслям готов, но работа ему нужна постоянная, чтобы прокормить свою семью.
Раньше семья ютилась в крошечном съемном домике без всяких условий. На съем нормальной квартиры у отца попросту не хватало денег.
- Сейчас мы живем в частном доме, который временно предоставил акимат города Уральск. Конечно, он ветхий и при каждом дождике во всем доме протекает крыша, но деваться некуда, живем. Старшему сыну Ильясу уже исполнилось 15 лет, поступил в училище на повара. 14-летняя Эльнара в этом году перешла в 9 класс, 9-летний Мирас ходит в 4 класс, а 5-летняя Эмилия сидит дома. Вообще дети стараются, учатся хорошо, - рассказывает мужчина. - Я каждое утро ухожу на работу, занимаюсь обтяжкой мягкой мебели у частника. А с младшей дочкой приезжает посидеть моя мама. Жена так алименты и не платит, да мы про нее стараемся и не вспоминать, у нее другая семья, знаю, что есть еще ребенок от другого мужчины, а может, уже и не один.
Еслям рассказывает, что после развода дети долгое время не видели свою мать, часто говорили о ней и ждали от нее звонка.
- А сейчас вообще ее не вспоминают. Старшая дочь обижена на нее, говорит, что она забрала у нее детство, потому что ей, как самой старшей, приходится постоянно готовить, мыть посуду и стирать. А младшие и вовсе ее не помнят уже, - отметил отец-одиночка. - Одеваю, кормлю, конечно, не на все хватает, но главное - дети сыты и одеты. К школе тоже их одевал сам, копил понемногу. Я получаю зарплату 80 тысяч тенге, и еще 80 тысяч тенге составляет АСП.
Отец-одиночка просит помочь ему с получением жилья и найти созаемщика.
- Я уже ходил и на "Открытый акимат" к акиму города Уральска, меня направили в "Жилстройсбербанк", там сказали подождать до октября, пока они ничем мне помочь не могут. Вопрос не решается, а я переживаю, ведь очередь подошла. Конечно, мне нужен будет первоначальный взнос 1 миллион тенге, но я готов занять, взять кредит, все что угодно, только дайте мне возможность растить моих детей в нормальных условиях, - сказал Еслям.
В акимате города Уральск пояснили, что Еслям Айтмабетов проходит по программе получения жилья "Бакытты отбасы".
- Да, действительно, при низкой заработной плате нужен созаемщик. К сожалению, акимат мог только помочь тем, что предоставил временное жилье. Отметим, акимат в лице созаемщика выступить не может, - отметили в акимате города Уральск.
Помочь многодетной семье можно став созаемщиком при получении ипотеки, либо перечислив денежные средства на карту Каспи Голд - 5169 4931 7158 9074. Связаться с Еслямом Айтмабетовым можно по номеру телефона +7 (705) 216 39 85
Напомним
, Еслям Айтмабетов один воспитывает четверых детей. Мама детей ушла из семьи и вот уже четыре года не появляется и не интересуется судьбой своих детей. Отец работает, однако его заработка в 30 тысяч тенге едва хватало, чтобы прокормить семью. Мужчина просил помочь им с жильем. Позже ему в акимате города Уральск предоставили временное жилье
, частный дом.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА