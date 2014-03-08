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Социум

Многодетным матерям Атырау вручили подвески «Күміс алқа»

Фото с сайта promama.info Тринадцати многодетным матерям Атырау вручили государственные награды – подвески «Күміс алқа», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как отметили в городском акимате, в честь Международного женского дня заместитель акима города Гульмира ШАКИРОВА в торжественной обстановке поздравила многодетных матерей с праздником. - Главой государства всячески оказывается помощь женщинам, вносящим вклад в улучшение демографической ситуации в стране. Государственные награды – подвески «Күміс алқа» вручаются матерям, имеющим шестерых детей. В прошлом году обладательницы государс
Сакен ОМАРОВ
Многодетным матерям Атырау вручили подвески «Күміс алқа»
Фото с сайта promama.info
Фото с сайта promama.info
 Фото с сайта promama.info Тринадцати многодетным матерям Атырау вручили государственные награды – подвески «Күміс алқа», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как отметили в городском акимате, в честь Международного женского дня заместитель акима города Гульмира ШАКИРОВА в торжественной обстановке поздравила многодетных матерей с праздником. - Главой государства всячески оказывается помощь женщинам, вносящим вклад в улучшение демографической ситуации в стране. Государственные награды – подвески «Күміс алқа» вручаются матерям, имеющим  шестерых детей. В прошлом году обладательницы государственной награды получали ежемесячные пособия в размере 10580 тенге. С этого года размер пособий увеличился до 11 тыс тенге, - сказала Гульмира ШАКИРОВА. Всего по  области проживает 10852 обладательниц подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Около 10 тысяч атырауских женщин воспитывают более четырех детей.
многодетные мамы

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