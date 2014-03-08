Многодетным матерям Атырау вручили подвески «Күміс алқа»

Фото с сайта promama.info Тринадцати многодетным матерям Атырау вручили государственные награды – подвески «Күміс алқа», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как отметили в городском акимате, в честь Международного женского дня заместитель акима города Гульмира ШАКИРОВА в торжественной обстановке поздравила многодетных матерей с праздником. - Главой государства всячески оказывается помощь женщинам, вносящим вклад в улучшение демографической ситуации в стране. Государственные награды – подвески «Күміс алқа» вручаются матерям, имеющим шестерых детей. В прошлом году обладательницы государс