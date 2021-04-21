Многоэтажка вместо зеленого бульвара: акимат Уральска намерен изъять землю у бизнесмена

Однако владелец участка утверждает, что это частная собственность и изъять ее не могут, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жильцы девятиэтажного дома №2/1 в микрорайоне Строитель рассказали, что перед их домом развернулось строительство еще одного многоэтажного дома. Уральцы недоумевают, почему власти дали на это разрешение, тем более аким Уральска обещал на там построить зеленый бульвар для горожан. Сегодня, 21 апреля, сложившуюся ситуацию прокомментировал заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев. - Данный участок был впервые отведен в марте 2004 года. Следующая продажа состоялась в