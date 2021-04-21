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Социум

Многоэтажка вместо зеленого бульвара: акимат Уральска намерен изъять землю у бизнесмена

Однако владелец участка утверждает, что это частная собственность и изъять ее не могут, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жильцы девятиэтажного дома №2/1 в микрорайоне Строитель рассказали, что перед их домом развернулось строительство еще одного многоэтажного дома. Уральцы недоумевают, почему власти дали на это разрешение, тем более аким Уральска обещал на там построить зеленый бульвар для горожан. Сегодня, 21 апреля, сложившуюся ситуацию прокомментировал заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев. - Данный участок был впервые отведен в марте 2004 года. Следующая продажа состоялась в
Кристина Кобина
Многоэтажка вместо зеленого бульвара: акимат Уральска намерен изъять землю у бизнесмена
Однако владелец участка утверждает, что это частная собственность и изъять ее не могут, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким города обещал нам зеленый бульвар на этом месте - уральцы о строительстве многоэтажки
Аким города обещал нам зеленый бульвар на этом месте - уральцы о строительстве многоэтажки
Жильцы девятиэтажного дома №2/1 в микрорайоне Строитель рассказали, что перед их домом развернулось строительство еще одного многоэтажного дома. Уральцы недоумевают, почему власти дали на это разрешение, тем более аким Уральска обещал на там построить зеленый бульвар для горожан. Сегодня, 21 апреля, сложившуюся ситуацию прокомментировал заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев. - Данный участок был впервые отведен в марте 2004 года. Следующая продажа состоялась в 2005 году, затем в 2012 году, и в 2013 году до сегодняшнего дня участком владеет один собственник, - пояснил предысторию участка земли Асхат Кульбаев. – В 2014 году собственник изменил целевое назначение участка с назначения «под кафе» на назначение «гостиница с рестораном». В июле 2019 году целевое назначение участка снова было изменено на «жилой пятиэтажный дом». Асхат Кульбаев отметил, что, вероятно, с этого момента разрабатывался эскиз, рабочий проект, была проведена экспертиза и владельцем было получено разрешение на строительство пятиэтажного дома. - С точки зрения соответствия Генеральному плану и ПДП (плана детальной планировки) города, 5-этажный дом не соответствует указанному назначению. Данная зона предназначена для коммерческих зданий не выше двух этажей, - рассказал замакима Уральска. Также со слов заместителя градоначальника, вопрос об изъятии этого земельного участка ставился еще полгода назад во время проектирования зеленого бульвара. - Буквально две недели назад я приглашал собственника этого участка в акимат. Ему было предложено рассмотреть вопрос о возможности замены принадлежащего ему участка на другой участок, потому что на этом месте запланирован зеленый бульвар. Согласно п.4 статьи 84 Земельного кодекса РК, изъятие участка для государственных нужд, может производиться для создания объектов общего пользования, в данном случае зеленый бульвар – это и есть объект общего пользования, - отметил он. – Такое решение могло нарушить планы собственника на развитие данного участка. При государственном изъятии мы должны возместить все произведенные затраты собственнику, либо предложить альтернативный участок. Вопрос об изъятии участка был вынесен на земельную комиссию, на которой голоса разделились. С его слов, от акимата Уральска было направлено письмо в ГАСК о том, что планируемый к строительству жилой дом в первую очередь не соответствует ПДП, и в связи со строительством зеленого бульвара планируется провести госизъятие участка. - Мы хотим изъять эту землю для строительства зеленого бульвара, - говорит Асхат Кульбаев. - Собственник ранее получил все разрешительные документы, и наши дальнейшие взаимоотношения, вероятнее всего, будут выстраиваться только через суд. Скорее всего, он предъявит исковое заявление на наши действия. В данной ситуации мы руководствуемся исключительно только утвержденным Генеральным планом, нормами и законами РК. Свое недоумение по поводу сложившейся ситуации высказал представитель застройщика Дархан Киламбеков. Он утверждает, что аким Уральска обещал построить зеленый бульвар в августе 2019 года, а решение о целевом назначении (на строительство пятиэтажного жилого дома) было выдано в июле этого же года. - Изъять землю у нас не могут, потому что я купил ее у частного лица. В 2012 году купили магазин, переоборудовали, и с 2013 по 2019 года работали как кафе. Потом подали на целевое назначение, и в июле его изменили. После получения постановления мы 1,5 года разрабатывали проект на строительство пятиэтажного дома. Он прошел экспертизу, заключили договор авторского надзора, технадзора, подряда на строительство. С 16 апреля получили разрешение на строительно-монтажные работы. 17 апреля приступили к огораживанию территории. Вышли жильцы соседнего дома, вызвали сотрудников полиции, позвонили в акимат. Приехал аким Уральска и остановил без оснований строительство, - рассказал  Дархан Киламбеков. Мужчина отмечает, что бизнесменам все время вставляют палки в колеса. - Страдают бизнесмены, страдает город. Ни себе, ни людям. Лучше бы жильцы заботились о своем здоровье. Вышли бы в свой двор и убрались, там такой бардак. Даже нет детской площадки, - сказал Дархан Киламбеков. - Люди пишут, что я договорился с акиматом. Я купил этот участок за живые деньги. Я не понимаю, как участок не соответствует плану детальной планировки, тогда как выдавалось разрешение? Людям всегда не угодишь. Сколько у нас бездомных и живут на съемных квартирах, а они (жильцы соседнего дома - прим. автора) живут в квартирах и не хотят, чтобы также жили и другие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
строительство многоэтажка

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