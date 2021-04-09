Мочу в бутылках выбрасывают из окон жители многоэтажки в Уральске

Под окнами многоэтажного общежития по ул. Хамида Чурина, 119 валяется огромное количество бутылок с мочой, которую сами жители называют "лимонад", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители многоэтажного дома по улице Хамида Чурина, 119 «прославились» на весь город, устроив под окнами свалку. Кроме мусора, на прилегающей территории десятки баклажек с желтой жидкостью, напоминающей по цвету лимонад. В акимате города в курсе проблемы. Жители города выложили в социальных сетях фото, сделанные под окнами бывшего общежития. Люди возмутились таким положением вещей. - Всех жильцов этой общаги