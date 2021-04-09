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Социум

Мочу в бутылках выбрасывают из окон жители многоэтажки в Уральске

Под окнами многоэтажного общежития по ул. Хамида Чурина, 119 валяется огромное количество бутылок с мочой, которую сами жители называют "лимонад", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители многоэтажного дома по улице Хамида Чурина, 119 «прославились» на весь город, устроив под окнами свалку. Кроме мусора, на прилегающей территории десятки баклажек с желтой жидкостью, напоминающей по цвету лимонад. В акимате города в курсе проблемы. Жители города выложили в социальных сетях фото, сделанные под окнами бывшего общежития. Люди возмутились таким положением вещей. - Всех жильцов этой общаги
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Мочу в бутылках выбрасывают из окон жители многоэтажки в Уральске
Под окнами многоэтажного общежития по ул. Хамида Чурина, 119 валяется огромное количество бутылок с мочой, которую сами жители называют "лимонад", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мочу в бутылках выбрасывают из окон жители многоэтажки в Уральске
Мочу в бутылках выбрасывают из окон жители многоэтажки в Уральске
Жители многоэтажного дома по улице Хамида Чурина, 119 «прославились» на весь город, устроив под окнами свалку. Кроме мусора, на прилегающей территории десятки баклажек с желтой жидкостью, напоминающей по цвету лимонад. В акимате города в курсе проблемы. Жители города выложили в социальных сетях фото, сделанные под окнами бывшего общежития. Люди возмутились таким положением вещей. - Всех жильцов этой общаги нужно взять за ухо и повести на субботник, - отметил Таркан Смаилов. - Там всю жизнь какая картина. Эти общаги вместе с жителями надо на городскую свалку переселить. Там им самое место, - отметила жительница Уральска. В акимате города отметили, что в городе есть несколько проблемных домов. В их числе – пятиэтажка по адресу: ул. Хамида Чурина, 119. - Из окон летят бутылки с «лимонадом». После зимы это постоянная проблема. Там рядом опорный пункт. Полицейские будут привлекать к ответственности нарушителей. Жители дома должны 5 млн тенге за комуслуги. У них нет заинтересованности в содержании дома и прилегающей территории в чистоте. Там уже несколько раз проходили собрания, людям предлагали вступить в состав КСК, - отметил заместитель акима Уральска Мирас Мулкай. В акимате отметили, что порядок вокруг дома наведут коммунальные службы. Жителей призвали принять активное участие в субботнике. Ведь никто не обязан убирать их мусор и отходы их жизнедеятельности.
Мочу в бутылках выбрасывают из окон жители многоэтажки в Уральске
Мочу в бутылках выбрасывают из окон жители многоэтажки в Уральске
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общежитие окна бутылки

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