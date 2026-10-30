«Мой город»: от первой полосы до миллионов просмотров

В 2026 году информационному агентству "Мой город" исполнилось 15 лет. За это время мы прошли большой путь: от небольшой печатной газеты до современного информационного агентства, которое уверенно идёт в ногу со временем. Мы запустили собственный сайт, активно развиваем социальные сети, расширяем аудиторию и каждый день стараемся быть ближе к своим читателям и зрителям.

С 7 июля 2011 года мы выпустили 765 номеров газеты и опубликовали на сайте более 70 тысяч новостей. В Instagram вышло свыше 73 тысяч публикаций, столько же контента появилось в TikTok. На YouTube мы выпустили почти 3 тысячи видеороликов.

Наш сайт начал работать в 2013 году, и сегодня его ежемесячно посещают около 500 тысяч человек. На Instagram-аккаунт подписаны уже 260 тысяч пользователей, а за обновлениями в TikTok следят более 170 тысяч человек. Но за всеми этими цифрами стоят не просто публикации, просмотры и подписчики. За ними - тысячи историй, сотни встреч, непростые журналистские будни и самое главное - доверие людей.

География нашей работы охватывает Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Атыраускую и Мангистаускую области. Мы также рассказываем о важных событиях в Казахстане и за его пределами. За эти годы наши журналисты освещали социальные и политические события, чрезвычайные происшествия, общественные проблемы, пандемию, культурную и спортивную жизнь региона.

Мы всегда стремились не просто сообщать о происходящем, но и говорить о том, что действительно волнует людей. Поднимать острые вопросы, привлекать внимание к проблемам наших читателей, добиваться реакции ответственных органов и помогать находить пути решения.

За 15 лет наши журналисты побывали на сотнях судебных заседаний и освещали самые разные резонансные дела - от краж до жестоких убийств. Мы следили за ходом громких процессов, становились свидетелями важных решений и восстановления справедливости. За каждой такой историей стояли человеческие судьбы, и мы понимали, насколько важно рассказывать о них честно и объективно.

Но "Мой город" - это не только новости и журналистские расследования. За эти годы агентство стало надёжным партнёром для представителей бизнеса в сфере рекламы и продвижения.

Мы знаем, насколько важно для любой компании быть заметной, формировать положительную репутацию и находить общий язык со своей аудиторией. Поэтому к каждому рекламному проекту наша команда подходит профессионально, учитывая задачи, пожелания и особенности бизнеса клиента. Лучшее подтверждение качества нашей работы - компании, которые сотрудничают с нами на протяжении многих лет. За каждым таким партнёрством стоят взаимное доверие, опыт и работа целой команды специалистов.

Особое место в жизни агентства занимают общественные и благотворительные инициативы. Мы организовывали мероприятия по награждению медицинских работников региона, проводили новогодние поздравления и участвовали в различных социальных проектах. Однако есть истории, которые невозможно измерить количеством публикаций или просмотров. Это случаи, когда журналистика становится не просто способом рассказать о проблеме, а реальной возможностью помочь. Наша редакция неоднократно участвовала в благотворительных проектах и помогала собирать средства на лечение детей. Каждый год вместе с партнёрами мы поздравляем воспитанников детской деревни, детей с заболеваниями и ребят из социально уязвимых семей. Благодаря огласке на наших информационных площадках некоторым семьям удалось помочь с жильём и решить другие жизненно важные проблемы. Для нас это особенно ценно. Ведь порой одна опубликованная история способна изменить чью-то жизнь к лучшему.

15 лет - это не просто дата. Это тысячи рабочих дней, большая профессиональная школа, непростой опыт и доверие тысяч людей. За 5478 дней своей работы "Мой город" старался оставаться верным главным принципам журналистики: честно рассказывать о происходящем, быть голосом людей и доносить их проблемы и чаяния до представителей власти. Наш путь не всегда был лёгким. Редакции приходилось сталкиваться с трудностями, преодолевать испытания и работать в непростых условиях. Но мы продолжали делать своё дело.

Мы были с вами во время пандемии COVID-19 и январских событий, пережили вместе несколько масштабных паводков, земельные митинги, крупные пожары и трагедии. Наши журналисты старались быть там, где происходило самое важное, оперативно сообщать о событиях, помогать разобраться в ситуации и доносить до людей достоверную информацию.

Мы были рядом не только в трудные моменты, но и в дни радости, побед и достижений. Рассказывали о людях, которыми гордится наш регион, делились хорошими новостями и вместе радовались успехам земляков. За эти 15 лет многое изменилось: технологии, форматы, способы подачи информации и сама медиасреда. Но неизменным осталось главное - наше желание быть полезными людям, говорить о важном и заслуживать ваше доверие.

Спасибо каждому, кто все эти годы был с нами: нашим читателям, зрителям, подписчикам, партнёрам и рекламодателям. Спасибо за доверие, поддержку, обратную связь и за то, что выбираете "Мой город".