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«Моя власть не имеет пределов»: Трамп раскрыл детали соглашения с Ираном

Әсемай Талғатқызы
«Моя власть не имеет пределов»: Трамп раскрыл детали соглашения с Ираном
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали соглашения с Ираном и заявил, что его влияние и полномочия не имеют ограничений, передает МойГород со ссылкой на Axios.

В интервью изданию журналист поинтересовался, показала ли ситуация с Ираном пределы возможностей Трампа в части влияния на ход событий. В материале отмечается, что, вступая в конфликт, Трамп требовал безоговорочной капитуляции Ирана, однако в итоге завершил ситуацию подписанием меморандума о взаимопонимании.

Сам Трамп не согласился с такой трактовкой. Он подчеркнул, что считает свои полномочия неограниченными и заявил, что заключил соглашение для того, чтобы предотвратить перерастание конфликта в глобальный экономический кризис.

По его словам, Соединенные Штаты «полностью разгромили Иран» в военном отношении. Также он выразил мнение, что подписанный меморандум фактически можно считать безоговорочной капитуляцией со стороны Ирана.

"Единственный способ ужесточить меры - это зайти туда еще на две-три недели и продолжать бомбить их до полусмерти. Верно? Но что это нам даст? Ормузский пролив не будет открыт. У нас не будет нефти месяцами. Пока вы сбрасываете бомбы, он автоматически закрывается. Это то, что может вызвать мировую депрессию", - сказал Трамп.

США Иран трамп

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