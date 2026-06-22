«Моя власть не имеет пределов»: Трамп раскрыл детали соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали соглашения с Ираном и заявил, что его влияние и полномочия не имеют ограничений, передает МойГород со ссылкой на Axios.

В интервью изданию журналист поинтересовался, показала ли ситуация с Ираном пределы возможностей Трампа в части влияния на ход событий. В материале отмечается, что, вступая в конфликт, Трамп требовал безоговорочной капитуляции Ирана, однако в итоге завершил ситуацию подписанием меморандума о взаимопонимании.

Сам Трамп не согласился с такой трактовкой. Он подчеркнул, что считает свои полномочия неограниченными и заявил, что заключил соглашение для того, чтобы предотвратить перерастание конфликта в глобальный экономический кризис.

По его словам, Соединенные Штаты «полностью разгромили Иран» в военном отношении. Также он выразил мнение, что подписанный меморандум фактически можно считать безоговорочной капитуляцией со стороны Ирана.