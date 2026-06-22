«Моя власть не имеет пределов»: Трамп раскрыл детали соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали соглашения с Ираном и заявил, что его влияние и полномочия не имеют ограничений, передает МойГород со ссылкой на Axios.
В интервью изданию журналист поинтересовался, показала ли ситуация с Ираном пределы возможностей Трампа в части влияния на ход событий. В материале отмечается, что, вступая в конфликт, Трамп требовал безоговорочной капитуляции Ирана, однако в итоге завершил ситуацию подписанием меморандума о взаимопонимании.
Сам Трамп не согласился с такой трактовкой. Он подчеркнул, что считает свои полномочия неограниченными и заявил, что заключил соглашение для того, чтобы предотвратить перерастание конфликта в глобальный экономический кризис.
По его словам, Соединенные Штаты «полностью разгромили Иран» в военном отношении. Также он выразил мнение, что подписанный меморандум фактически можно считать безоговорочной капитуляцией со стороны Ирана.
"Единственный способ ужесточить меры - это зайти туда еще на две-три недели и продолжать бомбить их до полусмерти. Верно? Но что это нам даст? Ормузский пролив не будет открыт. У нас не будет нефти месяцами. Пока вы сбрасываете бомбы, он автоматически закрывается. Это то, что может вызвать мировую депрессию", - сказал Трамп.