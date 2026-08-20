Молчаливые напарники: как работают четвероногие «сотрудники» полиции ЗКО

Кинологическая служба - одно из важнейших направлений в работе полиции. Профессиональная дрессировка четвероногих напарников, ежедневные тренировки и их участие в спецоперациях помогают стражам порядка обеспечивать безопасность жителей региона.

Сегодня в подразделении работают 14 кинологов, на балансе которых числятся 22 служебные собаки. У каждого четвероногого полицейского своя кличка, возраст и характер. Самые молодые "специалисты" в строю - двухлетние Лайма и Макс, а самым опытным ветераном службы стал восьмилетний пёс по кличке Рапид. Вместе с ними службу несут трехлетний Мухтар, пятилетний Ник, шестилетний Барон и другие собаки.

Рабочий день кинологов начинается с утреннего гарнизонного развода. Четвероногие полицейские строятся в один ряд со своими наставниками - это обязательный этап подготовки к дежурству.

После строевого развода собаки отправляются на специальную площадку. На тренировках кинологи развивают у питомцев чутье и отрабатывают четкую и быструю реакцию на команды. Такие ежедневные занятия необходимы, чтобы в реальных условиях собака сработала безошибочно.

Служебных собак активно привлекают к проверке почтовых посылок, грузов и багажа для обнаружения наркотиков, взрывчатки и других запрещенных веществ. Незаменимы они и при досмотре автомобилей во время спецопераций - от острого чутья служебных псов не удается скрыть даже тщательно спрятанную контрабанду.

Как отмечают в ведомстве, подготовка служебной собаки - это непрерывный труд, который строится на полном взаимном доверии между кинологом и его четвероногим напарником.