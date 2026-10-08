Молния ударила в самолет: на борту было 110 человек

Самолет индийской авиакомпании IndiGo получил удар молнии во время захода на посадку в аэропорту Лакхнау. На борту находились 110 человек, никто из них не пострадал, передает МойГород со ссылкой на The Times of India.
По данным издания, воздушное судно выполняло рейс из Патны в Лакхнау. Во время снижения в него ударила молния, повредив носовой обтекатель самолета, под которым расположен метеорологический радар.
Несмотря на повреждение, экипаж продолжил заход на посадку и благополучно посадил самолет. Воздушное судно приземлилось примерно на восемь минут раньше запланированного времени.
На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа. Все они остались невредимы.
После посадки самолет временно от
странили от эксплуатации. Специалисты должны провести технический осмотр и устранить повреждения. Воздушное судно сможет вернуться к полетам только после проверки и получения разрешения Главного управления гражданской авиации Индии (DGCA).