Молодая актриса погибла в ДТП в Атырауской области

Авария произошла 19 марта, передает «Прикаспийская коммуна». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в 21.00 19 марта на трассе Атырау — Доссор произошло столкновение автомобиля «Газель» и автомобиля «ВАЗ 2114», в результате которого на месте происшествия погибла 23-летняя пассажирка «ВАЗа». В настоящее время по данному факту ведется расследование. Об этом сообщили в пресс — службе департамента полиции Атырауской области. Как стало известно, погибшая в ДТП девушка была актрисой молодежного театра при драматическом театре имени Мах