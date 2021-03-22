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Происшествия

Молодая актриса погибла в ДТП в Атырауской области

Авария произошла 19 марта, передает «Прикаспийская коммуна». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в 21.00 19 марта на трассе Атырау — Доссор произошло столкновение автомобиля «Газель» и автомобиля «ВАЗ 2114», в результате которого на месте происшествия погибла 23-летняя пассажирка «ВАЗа». В настоящее время по данному факту ведется расследование. Об этом сообщили в пресс — службе департамента полиции Атырауской области. Как стало известно, погибшая в ДТП девушка была актрисой молодежного театра при драматическом театре имени Мах
gorod
Молодая актриса погибла в ДТП в Атырауской области
Авария произошла 19 марта, передает «Прикаспийская коммуна».
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В Уральске мужчина распылил перцовый баллончик: пострадали двое
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в 21.00 19 марта на трассе Атырау — Доссор произошло столкновение автомобиля «Газель» и автомобиля «ВАЗ 2114», в результате которого на месте происшествия погибла 23-летняя пассажирка «ВАЗа». В настоящее время по данному факту ведется расследование. Об этом сообщили в пресс — службе департамента полиции Атырауской области. Как стало известно, погибшая в ДТП девушка была актрисой молодежного театра при драматическом театре имени Махамбета Утемисова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП

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