В мероприятии приняли участие аким Бурлинского района Миржан Сатканов, начальник управления молодежной политики администрации города Оренбург Анна Павленко, директор молодежного центра города Оренбурга Наталья Ломакина, председатель ОО "Сункар-Аксай" Малик Мукашев, солистка Национальной Академической филармонии города Нур-Султан Коркем Шолошова. Основная тема обсуждений касалась тех мероприятий, которые проходят в рамках Года молодежи, и планирования сотрудничества между молодежью Казахстана и России. 2020 год в Казахстане объявлен годом волонтеров. Анна Павленко рассказала о том, насколько развито волонтерское движение в Оренбурге и о тех масштабах, которое оно принимает в целом по стране в последние годы. Она преддожила бурлинцам приезжать в Оренбург за опытом, что, по ее мнению, поможет им быстрее популяризировать волонтерство здесь, в Бурлинском районе. - Вам не нужно стесняться или бояться новых знаний. Вы должны стремиться к этому, - обратился к молодежи аким района Миржан Сатканов. - Вы - наше будущее.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.