гентства РК по делам государственной службы по ЗКО

Фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента аГалым Турсунбаев, в своей предвыборной программе Касым-Жомарт Токаев поставил задачу сформировать президентский молодежный кадровый резерв. – Сегодня перед Казахстаном стоит новая задача – войти в тридцатку наиболее конкурентоспособных стран мира. Для этого у Казахстана есть все возможности, в том числе и перспективная молодежь. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» объявил о необходимости формирования в стране президентского молодежного кадрового резерва. Я уверен, президентский молодежный кадровый резерв станет эффективным социальным лифтом для продвижения молодежи и выявления их талантов. Тем более нынешний год объявлен годом молодежи и мы во всех отраслях постараемся поддержать молодых людей, - рассказал Галым Турсунбаев. Стоит отметить, что основными требованиями, предъявляемых к кандидатам для включения в президентский молодежный кадровый резерв, является наличие гражданство РК, возраст до 35 лет, образование и стаж работы не менее пяти лет. – Много креативных и грамотных казахстанцев сейчас проживают и работают за пределами республики. Поэтому к участию в конкурсе допускаются и казахстанцы, которые работают за рубежом. Зачисление в президентский кадровый резерв не является условием обязательного назначения на должность в период пребывания их в кадровом резерве. Кроме этого, в отборе не участвуют действующие политические и государственные служащие, назначаемые президентом страны. Дальнейшее назначение предусматривается на политические и высшие управленческие административные должности, высшие руководящие должности в национальных холдингах и компаниях. С 1 сентября уже запущен сайт PKRezerv.kz, где претенденты могут зарегистрироваться и подать документы, - рассказал Галым Турсунбаев. Выяснилось, что на сегодняшний день на сайте уже зарегистрировались 3658 человек. Отбор резервистов будет состоять из нескольких этапов. – Первый этап - прием документов участников. На главной странице сайта кандидат может ознакомиться с данными о процессе отбора в Президентский молодежный кадровый резерв. Второй этап - тестирование способностей кандидатов. Третий этап - оценка лидерских качеств, уровня стратегического видения и ценностей кандидатов. Для этого кандидатам необходимо написать эссе и презентовать свои социально значимые проекты. Четвертый этап – собеседование участников в экспертной комиссии. На данный этап допускаются участники, показавшие наилучшие результаты по предыдущим этапам отбора. Комиссия проведет индивидуальное собеседование с каждым претендентом, - рассказал руководитель ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.