25-летний Дэйв Фиджи и его возлюбленная Джессни поженились в штате Джорджия. По словам близких, их свадьба прошла идеально и стала настоящим праздником, передает Мой Город со ссылкой на Daily Star.

После торжества молодожены решили покинуть мероприятие на вертолете, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Отец невесты, который сам является пилотом, пытался отговорить их, предупреждая о рисках.

Тем не менее пара не изменила своего решения, а приглашённый пилот уверял, что сможет обойти туман. Однако вскоре после взлета вертолет начал резко снижаться и потерпел крушение, врезавшись в лес.

Дэйв и пилот погибли на месте. Джессни пришла в сознание среди обломков, где обнаружила тело мужа, и около пяти часов ожидала помощи, пока спасатели не извлекли её. При этом невеста получила лишь незначительные травмы — ушибы и ссадины.