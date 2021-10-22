- Соответственно организации в своё время получили лицензию и после выполнения проектных работ компания по требованию должна направить исполнительно-техническую документацию в газораспределительную компанию. По городу это филиал «КазТрансГаз Аймак». Но так как 80% абонентов подключаются с наступлением холодов, образуетcя большая очередь и некоторые компании подписывают договоры «под ключ», получают от потребителей нотариальную доверенность и самовольно их подключают, - рассказал Жаик Алишев.

- Чаще всего это абоненты, которые не знают требований и законов о газоснабжении и выписывают генеральную доверенность монтажным компаниям. Бывает и такое, что сами потребители воруют газ, просят монтажные компании, чтобы им подключили нелегально, - рассказал представитель компании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" О проблеме незаконного подключения жителей частного сектора к газу рассказал первый заместитель директора Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Жаик Алишев в ходе брифинга в РСК. По его словам, в городе насчитывается около 50 монтажных организаций. Абоненты после получения техусловий на газификацию объекта выбирают компанию, которая будет проводить трубы к их домам.Абонент выясняет, что самовольно подключён, только после проверки контролёра. Монтажные организации в свою очередь штрафуют. В прошлом отопительном сезоне контролёры в неделю выявляли по 3-5 нелегально подключённых дома.Такие нарушители просто не пускают домой контролёров. Правда ненадолго - после направления газораспределительной компании официальных писем, в дом к нарушителям они уже приходят с участковыми.