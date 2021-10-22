23 октября в Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, южный, днём на востоке области порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +14..+16, ночью похолодает до +6..+8. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +15..+17 градусов, ночью +9..+11 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

Практически вся территория республики будет находиться во фронтальной зоне, с которым ожидается неустойчивая погода, ожидаются осадки, туман, гололед, низовая метель, лишь южные, юго-западные регионы будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода преимущественно без осадков.