Фото с сайта pexels.com Растение стоит орошать круглый год с одинаковой периодичностью. Это очень важный процесс, потому что у всех растений имеется биологический ритм. По этой же причине полив каждого растения разный. Если даже температурный режим в доме абсолютно одинаковый круглый год, то это не означает, что орошение должно происходить регулярно. Запомните, при цветении весной и летом растение требуют намного больше влаги. Осенью и зимой все процессы замедляются, необходимо сокращать поливы, иначе растение начнет гнить с корня и погибнет. Многие предпочитают орошать растение с одинаково периодичность, к примеру, во время уборки. Но у каждого питомца, свои потребности в воде. Также важно насколько далеко расположено комнатное растение от отопительных приборов. Тут имеет значение даже цвет горшка, если он темного цвета, то в летнее время оно притягивает солнечные лучи и его придется орошать чаще. Наблюдайте за настроением растения, если оно грустит, опустив листья к низу, то непременно оживите его поливом. Самый верный способ полива – это верхний. Землю орошают из лейки, кружки. А когда излишняя жидкость стечет в поддон, ее необходимо вылить. Но есть цветы, которые требуют нижнего варианта полива. Для этого наполняйте поддон и необходимое количество влаги, цветок впитает в течение двадцати минут. Остальную жидкость придется слить, иначе корни растения начнут гнить. Орошать растения холодной водой из-под крана крайне не желательно. Поливать растения необходимо отстоянной водой комнатной температуры.