Яйца – 2 штуки

Сгущенное молоко– 190 граммов

Соль – ¼ чайной ложки

Мука – 300 граммов

Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Фото с сайта pexels.com— это мучное изделие, которое обжариваются в масле. Пончики можно готовить как с начинкой, так и без. В качестве начинки можно использовать варенье, джем, повидло, сгущенное молоко, кусочки шоколада… Вариантов уйма, все зависит от вкусовых предпочтений ваших домочадцев. У каждой хозяйки свой любимый рецепт. Сегодня мы решили поделиться с вами самым простым рецептом пончиков, которые готовятся всего из пяти ингредиентов. Пончики, обжаренные в масле, посыпанные сахарной пудрой, с начинкой и без нее, очень подойдут к субботнему чаепитию большой компанией.для начала готовим тесто. Для этого необходимо взбить яйца со сгущенкой и щепоткой соли. В просеянную муку высыпать разрыхлитель и добавить к яйцам. Сначала можно использовать венчик, а потому перейти на ручное замешивание. Тесто не должно прилипать к рукам. Из полученного теста необходимо сформировать шарики размером в грецкий орех. Оставить в теплом месте, накрыть полотенцем, тесто должно немного «отдохнуть». В сковороде разогреть масло и обжарить пончики с двух сторон до аппетитной золотистой корочки. Перед подачей присыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!