- Летом город испытывает нехватку питьевой воды. С наступлением поливочного сезона в частном секторе забор воды заметно увеличивается. В связи с чем были пробурены дополнительные скважины, - рассказал гендиректор ГКП «Аксайжылукуат» Жасталап Курманкулов.

- Сложность заключалась в том, что поврежденные трубы выполнены из стеклопластика. Их в своё время при строительстве микрорайонов укладывали иностранные специалисты по европейским технологиям. Поэтому, ремонтировать их было сложно – вначале нужно было высушить трубы, чтобы они были сухими и чистыми. И только потом приступить к работе. Поэтому устранение аварии заняло несколько дней, - разъяснил Курманкулов.

В этом году Аксай особенно испытывал перебои с холодной водой – её периодически отключали, или же снижалось давление так, что она не доходила до верхних этажей. Нужно отметить, что город обеспечивают питьевой водой два водозабора – Бестауский и Акбулакский. Оба водозабора в сутки дают порядка семи тысяч кубометров воды, тогда как потребность возросла уже до восьми тысяч кубов. Чтобы население Аксая не осталось без воды, этим летом были пробурены ещё две дополнительные скважины на Бестауском водозаборе, которые подают около 1000 кубов воды в сутки. Средства для этих целей (порядка 42 миллионов тенге) предусмотрены по линии ЧС из районного бюджета. Таким образом на сегодня воду для города подают 13 скважин.В июле этого года началось строительство резервной линии от Бестауского водозабора до улицы Дружбы народов протяженностью более трёх тысячи метров. Средства для этих целей (свыше 200 миллионов тенге) были выделены из республиканского бюджета. Работы выполняет компания «Байсын-А». К слову, в начале октября при проведении строительно-монтажных работ был повреждён основной магистральный водопровод. В частном секторе, обеспечиваемым Акбулакским водозабором, снабжение было восстановлено быстро, а вот три микрорайона города в течение нескольких дней оставались без воды. Для населения микрорайонов была осуществлена доставка воды водовозами. По словам гендиректора «Аксайжылукуата», устраняли аварию их рабочие, а вот затраты по восстановительным работам были предъявлены подрядчику.Он дополнил, что в целом на сегодня проложено более 500 метров резервного водопровода. Но до конца года работы планируется завершить. Также в этом году по программе «Развитие регионов» ведётся реконструкция водопровода в селе Караганды и строительство водопровода в селе Облавка. В общей сложности к центральному водопроводу подключат около 300 дворов. Нужно отметить, что ещё в 2007 году по госпрограмме в селе Караганды проложен водопровод, но во дворы он не был заведён, а установлены на улицах колонки. Теперь же мечта сельчан осуществится - их дома будут подключат к центральному водопроводу. Работы начали в июне. Подрядчиком выступает компания «Уралводстрой», а заказчиком – отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района. Общая протяжённость водопроводных сетей в двух селах составляет порядка 30 километров. Стоимость проекта (средства республиканского бюджета) - 433 миллиона тенге. Завершить работы планируется также до конца года.