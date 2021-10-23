Правда стоит она немалых денег и газораспределительная компания обратилась к операторам сотовой связи с просьбой провести её бесплатно, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Первый заместитель директора Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Жаик Алишев в ходе брифинга в РСК озвучил меры, которые компания вместе с ДЧС предпринимает в качестве профилактических. Например, ведутся подворовые обходы, а также публикуются ознакомительные материалы. В «КазТрансГаз Аймак» намерены запустить и SMS-рассылку.

- Один нерешенный вопрос у нас остаётся. Мы направили письмо в акимат Алматы о рассмотрении проведения SMS-рассылки на бесплатной основе. Выходим в мобильные компании, чтобы информацию о проверке газа и дымоходов отправили на бесплатной основе, так как это социальная сторона, - сказал Жаик Алишев.

По его словам, одна SMS стоит 9 тенге. Компания хочет, чтобы в неделю жители получали по две-три SMS, и это в течение всего отопительного сезона. Всё это обойдётся в кругленькую сумму, но Алишев надеется, что сотовые операторы пойдут на уступки.

- Например SMS-рассылка идёт о закрытии трасс. Мы бы хотели, чтобы такие же рассылки оправлялись потребителям, которые пользуются природным газом и твёрдым топливом, - сказал представитель «КазТрансГаз Аймак».

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.