- Сыроварением всегда занимались родители, а после подключились и мы с мужем, - рассказывает Варвара.

- Оборудование российского производства и частично казахстанского. Это сама сыроварня, стол с формочками, пресс, вакуумный аппарат. Получили мы всё это в прошлом году. А с этого года процесс изготовления сыров уже поставлен так сказать на профессиональный уровень, - говорит предпринимательница.

- Сыроварня рассчитана на 120 литров молока. Из этого количества получается 12 килограммов брынзы. В неделю в среднем – 70 килограмм. Но нужно отметить, что в летнее время, когда молока больше, производство увеличивается. Используем мы молоко своих коров, а также приобретаем у сельчан и планируем закупать в к/х «Аманат», где молочно-товарная ферма, - делится Варвара.

- Цех по изготовлению сыра для нашего района стал новым интересным проектом. Благодаря поддержке государства предпринимательница смогла расширить своё дело. Примечательно, что это событие произошло в год 30-летия Независимости нашей страны, - отметил руководитель отдела предпринимательства Бурлинского района Азамат Халелов, вместе с заместителем акима Бурлинского района Алтаем Тукжановым, присутствующем на торжественном открытии цеха в селе Караганды.

