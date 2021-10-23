В Уральске нашли человеческие останки. Полицейские предполагают, что это разыскиваемая женщина
Останки были найдены в лесном массиве в районе поселка Желаево, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам дочери Дины Станько Валентины, её мама ушла из дома вечером 24 августа в районе 6 микрорайона. Тогда она пошла ненадолго к подруге. Дошла до неё, посидели немного, подруга проводила ее маму до мусорных контейнеров и всё, с тех пор её никто не видел.
Дочь говорила, что раньше мама никогда из дома вот так не уходила. Она может страдать частичной потерей памяти.
Сегодня, 23 октября, Валентина рассказала, что 3 октября в районе поселка Желаево в лесном массиве грибниками были найдены останки человека.
- Мы точно не можем утверждать, что это мама, ждем результатов экспертизы, - говорит Валентина.
Сестра Дины Мария Хен сообщила, что им рассказали о найденных останках 4 октября.
- От найденного тела практически ничего не осталось, череп и бедро. Пытались опознать по зубам, но мы не хотим в это верить, сомневаемся, как можно по этим останкам опознать, подали на тест-ДНК, который длится около двух месяцев. Недалеко нашли ее вещи: платье, носочек и ключи. Полицейский, который занимался розыском говорил, что во время розыска ее видели то там, то тут. Надеемся, что она где-то есть и найдется живой, - говорит Мария. - Дикие звери растащили все тело.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что в поисках без вести пропавшей Дины Станько был задействован весь личный состав управления полиции города.
- Согласно алгоритма действий были организованы поисковые мероприятия в Уральске, а также на прилегающей территории. Просматривались камеры видеонаблюдения возможного пути следования пропавшей. Параллельно проводился подворный обход жильцов домов и продавцов магазинов, расположенных в 4,5,6,7,8,9 микрорайонах. Во время подворного обхода были установлены очевидцы, со слов которых пропавшая проходила вдоль железной дороги в сторону поселка Желаево. Максимально были разосланы ориентировки с фото пропавшей. Отрабатывались места возможного нахождения лиц без определенного места жительства, чердаки, подвалы гаражи. Параллельно отрабатывались лесные массивы вдоль железнодорожной линии до поселка Желаево, окрестности поселка, все карьеры, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 3 октября в районе поселка Желаево был обнаружен человеческий череп и останки костей, предположительно женщины. Фрагменты обнаруженных останков направлены на судебную медицинскую экспертизу, после которой будет установлена причина смерти.
- По данному факту начато досудебное расследование. Родственникам пропавшей Дины Станько были предъявлены фотографии с места происшествия, личные вещи трупа, в котором родственники опознали вещи пропавшей. Также с сестрой погибшей и стоматологом Дины Станько, была проведена сверка. Согласно показаниям зубы пропавшей и зубы найденной женщины обнаруженной в лесном массиве вблизи посёлка Желаево идентичны, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!