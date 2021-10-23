Скриншот с видео Начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев сообщил, что в октябре сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области задержали мужчину, незаконно хранившего синтетические наркотики. — 32-летний мужчина успел установить закладки синтетических наркотиков по городу. При осмотре арендованной квартиры были изъяты различные инструменты и приспособления для продажи наркотиков. Согласно экспертному заключению общая масса изъятого наркотика составила 85 граммов, — сообщил Камза Умбеткалиев. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.