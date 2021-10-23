По прогнозам синоптиков 24 октября на большей части западного Казахстана сохранится теплая погода. Погода на 28 апреля
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +14..+16, ночью похолодает до +6..+8.
  • В Атырау ожидается погода без осадков. Днём ожидается +16..+18 градусов, ночью +6..+8 градусов.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов.
  • В Актау будет солнечно. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов.
