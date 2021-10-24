Студенты из Казахстана помогают семьям Сеула пережить холода

Группа студентов из стран Центральной Азии обеспечит малоимущие семьи Сеула углём, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В прошлом году студенты из Казахстана, России, Южной Кореи и других стран Центральной Азии создали в Сеуле Евразийскую Ассоциацию будущих лидеров. Члены Ассоциации содействуют культурному, образовательному и деловому сотрудничеству между странами. На сегодня в составе EFLA семь организаторов и 36 участков. В апреле ребята проводили санитарную очистку парка в Сеуле. В этом году они решили помочь малоимущим семьям пережить холода.

- В Корее в ноябре уже становится холодно, до 2 градусов мороза. Снега, конечно, нет, но ветер сильный. Температура воздуха в декабре опускается до -10..-13 градусов. Мы решили помочь шести семьям, обеспечив их 5,4 килограммами угля, - рассказал один из участников EFLA, 26-летний уроженец Алматы Диас.

Молодой человек благотворительностью занимается давно. Он помогал студентам с обучением английского языка и был донором крови. В рамках EFLA Диас же занимается развитием организации и внешним сотрудничеством.

- Я нахожу специалистов по разным отраслям и вместе с командой мы организовываем разные мероприятия. В этом году у нас в гостях со специальной лекцией был визит посольства Казахстана, крупных бизнесменов корейских, а также секретариат сотрудничества Korea Foundation, ряд профессоров и разных специалистов, - рассказывает студент.

По словам Диаса, в Южной Корее проживает около 30-40 тысяч казахстанцев, 5-7 тысяч из которых - студенты. К сожалению, несмотря на большую диаспору, назвать дружной её нельзя. Многие переехавшие уроженцы Казахстана общаются только в своём кругу. Диас надеется, что в будущем казахстанцы будут ближе общаться и вместе делать добрые дела.

Мы спросили у молодого человека, насколько в стране наблюдается сильное социальное расслоение. Эту проблему недавно поднял популярный в Казахстане и других странах мира корейский сериал «Игра в кальмара».

- Социальное расслоение здесь было и будет, как и в Казахстане, как и в других странах СНГ. Бедные будут беднеть, богатые станут богаче. То, что показано в сериале, так и есть на самом деле. Жизнь в Корее довольно дорогая, Сеул считается один из самых дорогих мегаполисов мира. Например, двух-трёх комнатная квартира в центре может стоить два миллиона долларов. Жители Кореи в среднем женятся и выходят замуж в 32-35 лет. Чтобы создать семью и обустроить быт они вынуждены брать кредиты, которые иногда выплачивают по 20-30 лет. Бывали и случаи, когда за невозможностью закрыть долги, они уходили из жизни. И в сериале режиссёр как раз показал, что население закредитовано и они готовы играть не на жизнь, а на смерть, - рассказал Диас.

Молодой человек верит, что их организация сможет в будущем помочь большему количеству нуждающихся семей, а также надеется на содействие культурного, образовательного и делового сотрудничества между странами Центрально Азиатского региона и Кореи.

